Feux d’artifice : des associations réclament une législation plus stricte pour protéger la biodiversité

Plusieurs associations de protection de la nature ont lancé une mobilisation citoyenne pour demander une législation restreignant l’usage des feux d’artifice, invoquant leurs effets sur la biodiversité et le bien-être animal. Une proposition de loi en ce sens sera examinée mercredi en commission à la Chambre.

Une série d’associations œuvrant à la protection de la nature, sous la houlette de la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux, a lancé une vague d'”interpellations” citoyennes des parlementaires pour demander une législation qui restreigne l’usage de feux d’artifice, dans l’intérêt de la biodiversité. Mercredi, une proposition de loi en ce sens, signée Les Engagés, débute justement son parcours parlementaire en commission de l’Économie, de la Protection des consommateurs et de la Digitalisation.

La LRBPO, Natagora, les Cercles des Naturalistes de Belgique, la Fédération des Centres de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage, Canopea et Ardenne&Gaume veulent s’assurer qu’une législation voie le jour, qui tienne compte explicitement des enjeux liés à la biodiversité et au bien-être animal.

► Voir aussi | Feux d’artifice et pétards : quels impacts sur les chiens ?

“Les oiseaux migrateurs et grégaires sont particulièrement vulnérables” face aux feux d’artifice, note la Ligue pour la protection des oiseaux, mardi. Mais de manière plus globale, l’impact néfaste du bruit des feux d’artifice sur tous les animaux, domestiques aussi bien que sauvages, est déjà largement connu. Des alternatives festives à plus faible impact sonore existent, comme des spectacles de lumières, drones, etc.

Les associations ont lancé une mobilisation, proposant aux citoyens intéressés d’interpeller en leur nom les parlementaires appelés à discuter de la proposition de loi. Elles précisent leurs demandes: une restriction de l’usage des feux d’artifice à certaines périodes, une restriction géographique, en définissant des zones sensibles où ils sont interdits, un encadrement “renforcé” de la vente et de la détention, et “une prise en compte explicite du bien-être animal dans la législation“.

Le texte à l’agenda de la commission de la Chambre de mercredi vise à interdire la vente, le transport et la détention d’articles pyrotechniques aux particuliers, “à l’exception de certains articles”. Il précise qu’un arrêté royal pourra ensuite introduire des dérogations dans des cas particuliers, comme pour des évènements culturels ou folkloriques reconnus.

Belga – Photo : Belga Image