Feu vert à une réforme des Agences Immobilières Sociales à Bruxelles

Selon la secrétaire d’État au Logement, Nawal Ben Hamou (PS), cette réforme élaborée en collaboration avec les AIS vient d’être adoptée par le gouvernement bruxellois.

Les Agences Immobilières Sociales de la capitale disposeront désormais de plus de moyens pour les étudiants, les sans-abri et les publics les plus vulnérables. Leur gestion administrative sera simplifiée et leur efficacité renforcée. Ce sont du moins les vertus que la secrétaire d’État au Logement de la Région bruxelloise, Nawal Ben Hamou (PS) attribue à la réforme de l’arrêté les concernant.

La réforme permet de mettre en œuvre un grand nombre des demandes inscrites dans le Mémorandum de ces agences dont l’objectif est de réintroduire des logements privés inoccupés sur le marché locatif pour des ménages à revenus modestes. D’importants budgets sont dégagés pour mieux soutenir les AIS dans leurs projets à destination non seulement des sans-abri mais aussi des publics les plus à risque de perdre leur logement, dans une optique de prévention: locataires avec des problèmes de santé mentale ou d’assuétude, mineur mis en autonomie, femmes victimes de violences, etc. Ces budgets permettront aux AIS de mieux gérer les risques liés à l’accueil de ces publics.

L’autre principale nouveauté de cette réforme concerne l’Agence Immobilière Sociale Étudiante, créée en 2016, et qui a connu un lancement compliqué en raison d’un cadre peu adapté à ses réalités de terrain. Un refinancement d’envergure a donc été décidé sur base d’une objectivation des dépenses générées par l’accueil d’étudiants. C’est ainsi qu’un tiers des moyens engagés dans cette réforme lui est consacré, a encore précisé la secrétaire d’État, dans un communiqué. Ces évolutions s’accompagnent d’un panel de mesures techniques, visant à fluidifier et faciliter le développement des AIS.

Belga