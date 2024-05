La Ville de Bruxelles se pare de couleurs pour le lancement de la Pride 2024

Du 8 mai au samedi 18 mai se tient l’édition 2024 de la Pride, durant laquelle aura lieu le fameux défilé, la fête du 18 mai mais aussi toute une série d’événements sociaux culturels portés par le secteur associatif LGBTQIA+.

Cet événement emblématique célèbre la diversité, l’inclusion et la lutte pour l’égalité des droits pour tous les membres de la communauté LGBTQIA+. Cette année, la Ville de Bruxelles s’engage à soutenir davantage ce moment, en assistant l’organisation de la Pride Week : 10 jours d’événemements proposés par des militants, collectifs et associations. La Ville s’impliquera également pour la mini Pride le 16 mai et la Pride 2024, qui se tiendra le 18 mai au Mont des Arts, à partir de 12h.

“La ville de Bruxelles porte à cœur de promouvoir ces initiatives et d’aider les ASBL qui contribuent au bien-être de la communauté LGBTQIA+. La Pride est un jour important car elle est le symbole de l’inclusivité et de la diversité”, explique Lydia Mutyebele (PS), l’échevine de l’Egalité des Chances.

Cette année, la Pride sera sous le thème de “Safe Everyday Everywhere” et plaide pour la mise en place de propositions fortes et durables afin que chaque individu puisse vivre dignement et sereinement.

“Après avoir reçu le 2e Prix des capitales européennes de l’inclusion et de la diversité, Bruxelles se doit de poursuivre son engagement pour une région militante et inclusive, et vous pouvez compter sur moi pour veiller à ce que soit encore le cas dans les années à venir. Bonne Pride à tous.tes !” déclare Nawal Ben Hamou (PS), la Secrétaire d’Etat à la Région bruxelloise.

“Bruxelles est connue pour sa diversité culturelle mais aussi pour son ouverture et son inclusivité. Le thème de la Pride cette année qui est la sécurité est une des thématiques dans lesquelles nous continuons à investir afin que tout le monde puisse se sentir en sécurité à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit dans notre capitale”, ajoute Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

E.D – Photo : Belga