Feu de toiture dans un bâtiment squatté à Evere, un blessé léger

Un feu de toiture s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans une habitation située rue des Deux Maisons, à Evere. Le bâtiment concerné était squatté, indiquent les pompiers de Bruxelles.

Les secours ont été appelés durant la nuit et sont intervenus avec plusieurs moyens, dont une auto-échelle utilisée en tour d’eau. “La maison était murée, sauf un accès à l’arrière par lequel nos pompiers sont entrés pour procéder à l’attaque intérieure”, a précisé vendredi matin le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

L’incendie a touché la toiture du bâtiment. La propagation du feu a toutefois pu être évitée vers l’habitation voisine, également murée.

Une personne a été légèrement blessée. “Le blessé a été évacué vers l’hôpital avec des brûlures. Son état est jugé satisfaisant”, a encore indiqué Walter Derieuw. Aucune autre victime n’est à déplorer.

L’origine exacte du sinistre reste à déterminer.

