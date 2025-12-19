Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Feu de toiture dans un bâtiment squatté à Evere, un blessé léger

Un feu de toiture s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans une habitation située rue des Deux Maisons, à Evere. Le bâtiment concerné était squatté, indiquent les pompiers de Bruxelles.

Les secours ont été appelés durant la nuit et sont intervenus avec plusieurs moyens, dont une auto-échelle utilisée en tour d’eau. “La maison était murée, sauf un accès à l’arrière par lequel nos pompiers sont entrés pour procéder à l’attaque intérieure”, a précisé vendredi matin le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

L’incendie a touché la toiture du bâtiment. La propagation du feu a toutefois pu être évitée vers l’habitation voisine, également murée.

Une personne a été légèrement blessée. “Le blessé a été évacué vers l’hôpital avec des brûlures. Son état est jugé satisfaisant”, a encore indiqué Walter Derieuw. Aucune autre victime n’est à déplorer.

L’origine exacte du sinistre reste à déterminer.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales