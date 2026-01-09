Passer la navigation
Fermeture judiciaire d’un commerce pour des faits présumés de blanchiment à Schaerbeek

Un commerce de la commune bruxelloise de Schaerbeek a été fermé judiciairement sur ordre du parquet de Bruxelles, après la découverte de produits non autorisés à la vente et d’une importante somme d’argent en liquide, ont indiqué les forces de l’ordre vendredi.

L’opération de contrôle de commerces avait été menée le 1er janvier dernier par la zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode).

“Le parquet a ordonné la privation de liberté du propriétaire, la saisie de l’argent et de la marchandise, ainsi que la fermeture judiciaire de l’établissement pour des motifs de blanchiment d’argent”, a précisé la police.
Au total, 6.500 euros en cash ont été retrouvés et saisis. Dix-neuf sachets et quatre pots de miel aphrodisiaque, 160 boîtes de tabac à mâcher, 112 cigarettes électroniques non conformes à la vente, ainsi que plusieurs objets électroniques connectés et parfums de contrefaçon ont également été saisis.
L’individu a ensuite été mis à disposition du parquet de Bruxelles et l’établissement commercial s’est vu imposer une transaction pénale.

Belga

