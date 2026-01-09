Fermeture judiciaire d’un commerce pour des faits présumés de blanchiment à Schaerbeek

“Le parquet a ordonné la privation de liberté du propriétaire, la saisie de l’argent et de la marchandise, ainsi que la fermeture judiciaire de l’établissement pour des motifs de blanchiment d’argent”, a précisé la police.

Au total, 6.500 euros en cash ont été retrouvés et saisis. Dix-neuf sachets et quatre pots de miel aphrodisiaque, 160 boîtes de tabac à mâcher, 112 cigarettes électroniques non conformes à la vente, ainsi que plusieurs objets électroniques connectés et parfums de contrefaçon ont également été saisis.