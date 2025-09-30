Fermeture des magasins Cora : première vague de licenciements ce mardi

La première vague de départs a commencé aujourd’hui. Une partie des travailleurs a donc badgé pour la dernière fois. Une journée chargée en émotion à Woluwe-Saint-Lambert, où une quarantaine d’employés sont concernés.

Laurent travaille au Cora de Woluwe depuis 35 ans, et il s’apprête à dire au revoir à des collègues, qu’il connaît depuis presque 30 ans pour certains. “J’ai signé mon dernier document, je remets mon badge et je ne rentrerais plus jamais ici. On ne peut pas vivre un tel moment sans passer par l’étape d’émotion”, confie-t-il. 45 équivalents temps plein sont concernés par cette première vague de licenciement, qui se poursuivra chaque mois, jusqu’à la date fatidique du 31 janvier : fermeture des magasins.

Ce mardi marquait donc la fin progressive de la partie non-alimentaire des magasins. Ce qu’il reste sera vendu dans d’autres rayons. La machine Cora s’arrête doucement, et ce sont près de 1 700 personnes qui perdront leur emploi en Wallonie et à Bruxelles.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Thibaut Rommens et Laurence Paciarelli