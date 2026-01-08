Fermeture de l’Intermarché de Jette : plus de 40 emplois menacés

Un jugement de faillite devait être rendu ce lundi 5 janvier devant le Tribunal de l’entreprise.

L’Intermarché de Jette a fermé ses portes discrètement ce dimanche 4 janvier. Cette fermeture touche plus de 40 travailleurs, qui ont été informés de la situation vendredi dernier. Concrètement à certaines spéculations, la cessation d’activité n’est pas liée à une défaillance de gestion ni à un manque de clientèle. “Le magasin était exploité quotidiennement, dans un quartier à forte fréquentation, et faisait l’objet d’un suivi opérationnel constant”, affirme Yann Druais, responsable du magasin, par voie de communiqué. La décision s’inscrit plutôt dans un contexte de difficultés structurelles affectant plusieurs magasins Intermarché en Belgique.

Ces dernières semaines, plusieurs médias, dont Le Soir et L’Echo, ont signalé des procédures de réorganisation judiciaire et des litiges entre exploitants indépendants et le franchiseur ITM Belgium, soulignant les tensions autour de la viabilité économique du modèle de franchise.

Malgré de nombreuses démarches et tentatives de dialogue, la société JETTIDIS SA s’est heurtée à des contraintes structurelles et organisationnelles rendant la poursuite de l’activité économiquement et juridiquement insoutenable. Dans ce contexte, la direction n’a eu d’autre choix que de fermer le magasin, prenant “ses responsabilités pour éviter toute aggravation de la situation au détriment des travailleurs, des créanciers et des partenaires.”

La direction de JETTIDIS SA met l’accent sur l’accompagnement du personnel et le respect strict du cadre légal et des procédures judiciaires. Elle souligne que cette fermeture reste une décision contrainte, dépassant largement le seul magasin de Jette.

Rédaction – Images : Caravaggio