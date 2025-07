Faute de gouvernement bruxellois, Saint-Josse risque de devoir geler ses nouveaux projets d’investissement

Le budget 2025 devrait être approuvé et présenté lors de la rentrée en septembre. Mais en attendant, selon le maïeur, l’absence de gouvernement régional bruxellois ne sera pas sans impact sur les finances de sa commune.

Après avoir présenté, il y a quelques semaines, les comptes de la commune pour l’exercice 2023, contestés d’ailleurs par l’opposition, Emir Kir est depuis revenu sur les difficultés inhérentes à l’élaboration du budget 2025 et du budget triennal jusqu’en 2027.

“Cela fait plusieurs années qu’il y a un sous-financement chronique de la part des autres niveaux de pouvoir. Prenez le secteur de la prévention qui, au niveau régional, n’a jamais été indexé. De plus, les mesures de l’Arizona au niveau de la réforme des allocations de chômage font que nous allons être la commune la plus touchée. Tout cela, couplé à l’indexation des salaires et l’absence de gouvernement régional, met en péril de nombreux projets communaux comme la rénovation ou la construction de logements et l’entretien de nos infrastructures sportives“, explique le bourgmestre.

Résultat, “nous allons devoir limiter drastiquement nos projets d’investissement les prochaines années. Et nous allons aussi mutualiser des moyens entre le CPAS et la commune, pour les services RH et marchés publics, afin de réaliser des économies, mais il n’y aura pas de licenciements“, assure Emir Kir.

“Et nous maintenons nos politiques de pouvoir d’achat avec les chèques sport ou encore les plaines de jeux et garderies gratuites“, insiste le bourgmestre. Même si l’opposition affirme que la majorité a également décidé d’autres mesures comme “la fin des repas scolaires gratuits, l’augmentation des frais de rappel et des tarifs de stationnement“. “Saint Josse est gérée comme le village Potemkine. On concentre les moyens là ou il y a du passage et on cherche des fautifs ailleurs pour expliquer de futurs non investissements“, déclare Philippe Boiketé (PS).

BX1 – Photo Belga