Faut-il encadrer la Conférence des bourgmestres ? “Nous ne sommes pas en lutte avec la Région”

La N-VA demande notamment que ces réunions informelles des bourgmestres bruxellois doivent être plus transparentes.

La Conférence des bourgmestres bruxellois réunit les 19 bourgmestres des communes bruxelloises pour des réunions informelles, tous les quinze jours, destinées à coordonner des politiques gérées au niveau local. Mais quel est le rôle exact de cette Conférence des bourgmestres aujourd’hui ? Est-elle utile ? Doit-elle se montrer plus transparente sur ses réunions ? Doit-elle être réformée ? C’est le thème du duel de + d’Actu, ce lundi. Fabrice Grosfilley reçoit pour en débattre Fabrice Cumps (PS), bourgmestre d’Anderlecht, et Mathias Van den Borre (N-VA), député bruxellois et conseiller communal à la Ville de Bruxelles.

Selon Fabrice Cumps, cette conférence a “un pouvoir à l’image de celui des communes : cela permet à chacun de pouvoir s’exprimer, puis de parler d’une seule voix”. “Depuis deux ans, on n’a jamais parlé de manière différente. Cela confirme selon moi la maturité du système”, estime-t-il. Il répète qu’il s’agit avant tout d’un outil de débat et de concertation qui n’a pas un pouvoir décisionnel : “Nous avons une envie de dialoguer avec la Région, ce n’est pas une lutte entre deux niveaux de pouvoir”.

“Aucun statut légal”

Mathias Van den Borre se veut pour sa part bien plus critique concernant cette Conférence pour qui il s’agit d’un “gouvernement de l’ombre”. “Cela n’a aucun statut légal, il n’y a donc aucune obligation de transparence”, rappelle-t-il. “En tant que parlementaire ou conseiller communal, je ne reçois aucun document, je n’ai aucune information sur ce qui se passe durant cette Conférence des bourgmestres”.

Le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps confirme qu’il y a des discussions pour qu’il y ait plus de transparence autour de ces dossiers et qu’il y ait une prochaine synergie avec Brulocalis, l’association des villes et communes de Bruxelles. Mathias Van den Borre confirme qu’il attend d’abord la concrétisation de ces annonces.

► Découvrez tous les duels de + d’Actu en replay sur notre site et en podcast sur vos plateformes d’écoute préférées.