Fausse alerte à la bombe à Brussels Airport, sans évacuation du terminal

“Tous les messages liés à l’alerte ont été écoutés et analysés. Sur la base de cette analyse, les mesures appropriées de la police administrative ont été prises, y compris des patrouilles avec des chiens détecteurs d’explosifs. Aucune évacuation n’a été effectuée”, a détaillé la police fédérale.

À 14h15, une réunion de concertation s’est tenue entre la police fédérale, les pompiers, les services d’aide médicale et l’Inspection de l’aéroport.

“Les autorités administratives et judiciaires ont également été informées et une enquête judiciaire a été ouverte”, poursuit la police fédérale. “Une réunion de suivi s’est tenue à 16h30. Lors de cette réunion, un point de situation a été présenté et, à 17h00, l’alerte à la bombe a été levée.”

La police restera toutefois visible sur place pendant toute la soirée. Le chien détecteur d’explosifs restera également en stand-by.

Belga