Famille afghane dormant à la rue : le tribunal condamne Fedasil

Le tribunal du travail de Bruxelles a condamné récemment Fedasil, en référé, à héberger une famille afghane qui dormait en rue à Bruxelles et qui avait obtenu la protection en Grèce. Un revers pour la ministre de l’Asile et de la Migration, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), écrit vendredi L’Echo.

Depuis des semaines, ces personnes logeaient en rue. Fedasil avait justifié sa décision par le fait que cette famille afghane avait déjà obtenu une première protection en Grèce, à leur entrée sur le sol européen. L’Agence fédérale de l’asile leur avait suggéré de retourner en Grèce.

L’État avait formé une tierce opposition sur une première décision, datée du 21 août, qui enjoignait Fedasil à héberger les demandeurs. Dans son ordonnance, que L’Echo a pu consulter, le tribunal a tancé “l’attitude obstructive manifeste de Fedasil” et a appelé à ce que “des mesures soient prises pour l’inciter à exécuter la décision judiciaire qui la condamne à héberger les défendeurs“.

Cette décision est un caillou dans la chaussure de la ministre, qui entend faire diminuer drastiquement le nombre de demandeurs d’asile en Belgique. Pour ce faire, elle a fait voter un texte, entré en vigueur en août, pointant le fait que les demandeurs d’asile qui ont déjà obtenu une protection dans un autre pays européen n’auront plus droit à l’accueil en Belgique, afin d’éviter ce qu’elle nomme le “shopping de l’asile”.

