Face au retard et à l’explosion du budget, le projet de stade national de hockey à Uccle ne sera pas poursuivi

Le projet avait du plomb dans l’aile, il est désormais enterré. Un conseil d’administration de la Régie communale autonome (RCA) du stade national de hockey à Uccle s’est tenu hier soir. À cette occasion, il a constaté que les conditions pour la poursuite du projet de construction d’un stade à Uccle n’étaient plus réunies, annonce ce jeudi la Royal Belgian hockey association par voie de communiqué.

Ce projet avait été initié en 2019 avec la commune d’Uccle et sa pré-étude avait été menée grâce aux soutiens de Beliris et de la Région bruxelloise. Mais entre-temps, le budget initial a plus que doublé, atteignant près de 30 millions d’euros.

Selon les perspectives actuelles, la date de réalisation de ce chantier est, dans l’hypothèse la plus optimiste, reportée à 2032. La procédure n’en est en effet qu’à l’étude des candidatures pour la conception du projet. Une étape freinée par l’absence de gouvernement bruxellois pendant plus de 600 jours.

D’autres infrastructures comme alternatives

Pendant ce temps, d’autres infrastructures se sont développées. Le hockey belge disposera bientôt de deux stades régionaux pour ses compétitions nationales et internationales, avec la Belfius Hockey Arena à Wavre, qui sera prochainement inaugurée, et le développement prévu des installations de hockey sur le site du Wilrijkse Plein à Anvers.

“Compte tenu de ces différents éléments, il apparaît cohérent de ne pas poursuivre le projet ucclois“, constate la Royal Belgian hockey association. Cette dernière tient néanmoins à remercier les différents acteurs de ce dossier, “qui auront tout mis en œuvre pour le faire aboutir mais dont la complexité constituait malheureusement un obstacle trop important“.

