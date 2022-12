Face à la crise de l’accueil, des députés Engagés “prêts à passer la nuit” devant le siège de l’Open VLD

Le parti centriste avait appelé à un rassemblement devant le siège bruxellois de l’Open VLD.

“Après des mois et malgré 5.000 condamnations, [ce gouvernement] laisse encore des gens dormir par -6 degrés” : c’est par cette phrase que le parti centriste Les Engagés (ex-cdH) a appelé, samedi soir, à un rassemblement, dimanche, devant le siège bruxellois de l’Open VLD, parti du Premier Ministre Alexander De Croo. Plusieurs députés des Engagés avaient annoncé participer à cette action, et invitaient “toutes les personnes choquées face à cette violation flagrante de l’État de droit et de la dignité humaine“, à se joindre à l’action.

Et il s’avère que, ce dimanche soir, plusieurs militants et mandataires Engagés ont planté leur tente devant le siège libéral flamand, parmi lesquels les députés Vanessa Matz, Georges Dallemagne, Christophe De Beukelaer et François Desquesnes, ainsi que le vice-président Yvan Verougstraete.

Par cette action, les Engagés espèrent que le Premier Ministre “joue son rôle de chef d’équipe, en demandant à chaque ministre du gouvernement de venir avec des solutions concrètes“. Parmi les solutions avancées par le parti, la mise à disposition de bâtiments appartenant à l’État, ou le recours à des militaires.

ArBr avec Belga – Photo : Twitter / Christophe De Beukelaer