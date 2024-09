Europa League : réduit à dix, Anderlecht se fait peur mais s’offre un premier succès face à Ferencvaros

Les Bruxellois se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Yari Verschaeren (60e) et Kasper Dolberg sur penalty (66e).

Anderlecht a battu Ferencvaros ce mercredi à l’occasion de la première journée de la phase de ligue de l’Europa League. En fin de match, l’expulsion de Nilson Angulo (80e) et un but contre-son-camp de Jan-Carlo Simic (86e) ont donné des sueurs froides aux Anderlechtois.

Pour cette rencontre européenne, David Hubert alignait quasiment le même onze que le week-end dernier lors de la huitième de journée de Jupiler Pro League face à Charleroi (0-0), Francis Amuzu prenant numériquement la place de Mats Rits. Un retour écourté par une blessure en première mi-temps (40e). À domicile, les Mauves avaient la rencontre en main sans pour autant être réellement proches d’ouvrir le score. Kasper Dolberg (6e) et Samuel Edozie (8e, 25e) se procuraient de belles possibilités. En seconde période, les Anderlechtois revenaient avec un jeu plus juste et avec plus d’impact. À l’heure de jeu, Yari Verschaeren débloquait le marquoir d’une jolie frappe précise depuis l’entrée de la surface (60e).

Quelques minutes plus tard, Dolberg, de la tête, poussait Dibusz à la détente (65e) et, dans la continuité de l’action, Edozie provoquait un penalty. Le buteur danois ne tremblait pas et faisait 2-0 (66e). Tout semblait tourner parfaitement pour les Mauves, mais une double carte jaune en deux minutes pour Nilson Angulo (78e, 80e) les réduisait à dix. Ferencvaros mettait plus de pression et Adama Traoré poussait Jan-Carlo Simic au but contre-son-camp (86e). Heureusement pour David Hubert et ses hommes, le score ne bougeait plus.

Anderlecht s’offre d’entrée une victoire et trois points importants dans la course aux huitièmes de finale. La semaine prochaine, ils se déplaceront à la Real Sociedad (3 octobre, 18h45).

Belga