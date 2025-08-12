Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Euro de Hockey : les Red Lions s’inclinent devant l’Espagne et manquent la qualification pour les demis

Les hommes de Shane McLeod devront se contenter des matchs de classement.

Les Red Lions ne disputeront pas les demi-finales de l’Euro de hockey masculin après avoir concédé la défaite face à l’Espagne (2-1), mardi à Mönchengladbach en Allemagne. Un match nul suffisait à la Belgique pour décrocher une place dans le dernier carré, mais le terrain en a décidé autrement.

La Belgique avait étrillé l’Autriche dans son premier match de groupe (10-1) puis s’était inclinée 2-4 contre les Pays-Bas. Avant la dernière rencontre du groupe, qui opposera les Pays-Bas (6 points) à l’Autriche (0 point) à 17h00, les Lions savaient qu’ils pouvaient se contenter d’un match nul contre la ‘Roja’, qui comptait 3 points comme eux au coup d’envoi. L’Espagne a toutefois fait le nécessaire pour passer au prochain tour, aux dépens de la Belgique.

Ce résultat scelle le destin des équipes du groupe A: les Pays-Bas peuvent prendre la tête en cas de partage ou de victoire contre l’Autriche, mais ils seront qualifiés pour le dernier carré aux côtés de l’Espagne. La Belgique terminera 3e devant l’Autriche et jouera pour le classement (places 5 à 8).

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

12 août 2025 - 16h28
Modifié le 12 août 2025 - 16h28
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales