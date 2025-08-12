Euro de Hockey : les Red Lions s’inclinent devant l’Espagne et manquent la qualification pour les demis

Les hommes de Shane McLeod devront se contenter des matchs de classement.

Les Red Lions ne disputeront pas les demi-finales de l’Euro de hockey masculin après avoir concédé la défaite face à l’Espagne (2-1), mardi à Mönchengladbach en Allemagne. Un match nul suffisait à la Belgique pour décrocher une place dans le dernier carré, mais le terrain en a décidé autrement.

La Belgique avait étrillé l’Autriche dans son premier match de groupe (10-1) puis s’était inclinée 2-4 contre les Pays-Bas. Avant la dernière rencontre du groupe, qui opposera les Pays-Bas (6 points) à l’Autriche (0 point) à 17h00, les Lions savaient qu’ils pouvaient se contenter d’un match nul contre la ‘Roja’, qui comptait 3 points comme eux au coup d’envoi. L’Espagne a toutefois fait le nécessaire pour passer au prochain tour, aux dépens de la Belgique.

Ce résultat scelle le destin des équipes du groupe A: les Pays-Bas peuvent prendre la tête en cas de partage ou de victoire contre l’Autriche, mais ils seront qualifiés pour le dernier carré aux côtés de l’Espagne. La Belgique terminera 3e devant l’Autriche et jouera pour le classement (places 5 à 8).

