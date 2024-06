Euro 2024 : le match contre la Roumanie “peut être un tournant” pour la Belgique, estime Tielemans

Après la défaite des Diables Rouges en ouverture contre la Slovaquie (0-1), le match face à la Roumanie pourrait constituer “un tournant” dans la campagne de Belgique, selon Youri Tielemans. Le milieu de terrain d’Aston Villa et les siens “savent ce qu’il y a à faire”, a-t-il expliqué en conférence de presse, jeudi.

“Nous savons que chaque match est crucial dans une telle compétition”, a commenté Tielemans. La défaite “n’est pas une catastrophe, mais nous savons que nous devons gagner le prochain pour préserver nos chances de passer au prochain tour.”

Le diagnostic est simple. “Nous avons eu des occasions qui ne sont malheureusement pas rentrées. Si nous corrigeons cela, je suis convaincu que nous gagnerons.” “Je ne trouve pas que nous ayons eu beaucoup de difficultés à trouver les attaquants. Nous avons eu les occasions, par les côtés ou via l’axe. Il nous a juste manqué le premier but.”

Comme beaucoup, l’ancien Anderlechtois a noté que la Belgique aurait pu faire preuve de plus d’efficacité. “Nous devons rester calmes devant le but et prendre la bonne décision, rester lucides. Mais nous n’avons pas plus travaillé la finition à l’entraînement ces derniers jours.” “Il y a eu beaucoup de frustration quand nous avons perdu. C’est le football”, a philosophé Youri Tielemans. “Nous étions déçus, mais nous avons analysé la rencontre le lendemain et nous sommes restés positifs, car nous savons que nous avons encore deux matchs. À nous de montrer notre caractère et de prester samedi.”

Contre la Roumanie samedi, la Belgique doit s’attendre à beaucoup avoir la balle, ce qui ne dérange pas Tielemans. Cependant, “il faudra se méfier d’un bloc bas qui veut nous contrer et miser sur nos erreurs. Ils ont de très bons joueurs, ont réussi une très bonne prestation contre l’Ukraine et sont en confiance.”

“L’entraîneur décidera qui joue. Tout le monde est prêt”, annonce Youri Tielemans Youri Tielemans est entré au jeu au cours de la rencontre d’ouverture des Diables Rouges à l’Euro 2024 contre la Slovaquie, samedi. Comme une poignée de ses coéquipiers, il a entamé la préparation avec une blessure, mais considère qu’il est désormais libéré de ces ennuis. “Tout le monde est prêt à jouer et à débuter”, a lancé Tielemans en conférence de presse. Le joueur d’Aston Villa s’était blessé à l’adducteur fin avril, lors d’un match de championnat contre Chelsea. Revenu le 13 mai contre Liverpool, il a subi une rechute et a dû se soigner pour défendre sa place à l’Euro 2024. Désormais, Tielemans se dit totalement remis. L’ancien Anderlechtois aurait même pu débuter la rencontre face à la Slovaquie. “J’étais prêt à jouer 90 minutes. L’objectif était de me préparer pour le premier match de l’Euro, ce pourquoi je n’ai pas joué les matchs amicaux. Peut-être que l’entraîneur a voulu un peu gérer”, a expliqué Tielemans à propos de la décision de Tedesco de l’utiliser comme remplaçant. Il n’y a cependant “pas eu de signal particulier” indiquant une place de titulaire, samedi. Il faut s’en remettre aux choix du sélectionneur. Youri Tielemans s’adaptera d’ailleurs à ceux-ci, quel que soit le poste qu’il occupe. “Ce n’est pas difficile pour moi. j’ai déjà joué à tous les postes au milieu de terrain. Si le coach me demande de jouer en N.10, cela ne me dérange pas. Contre l’Angleterre, j’ai marqué deux buts et réussi une très bonne prestation.” Sur son propre bilan, Youri Tielemans est resté bref. “J’ai 69 sélections (68 apparitions en 88 sélections en réalité, ndlr). J’ai presque toujours été là quand je n’étais pas blessé. Je donne tout ce que j’ai pour l’équipe et le pays. C’est tout ce que je peux dire.”

Belga