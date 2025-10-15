Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Etterbeek : début d’incendie suspect hier dans une habitation

Un début d’incendie s’est déclaré mardi matin dans une habitation située rue de Haerne, à Etterbeek, a confirmé mercredi le parquet de Bruxelles.

Les policiers ont été appelés sur les lieux peu avant 07h00, pour un feu naissant dans le bâtiment. L’incendie a rapidement été maîtrisé et n’a fait aucun blessé.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une origine criminelle n’est pas exclue. “Le parquet a été avisé des faits et a ouvert une enquête afin de déterminer l’origine de l’incendie“, a précisé Laura Demullier, porte-parole du parquet de Bruxelles.

Le laboratoire de la police fédérale a été requis pour effectuer les constatations techniques. Un expert en explosifs du Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) et un expert en incendie se sont également rendus sur place afin d’examiner les causes possibles du sinistre. L’enquête est en cours.

Belga 

Lire aussi :

Partager l'article

15 octobre 2025 - 10h27
Modifié le 15 octobre 2025 - 10h27
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales