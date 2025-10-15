Etterbeek : début d’incendie suspect hier dans une habitation

Un début d’incendie s’est déclaré mardi matin dans une habitation située rue de Haerne, à Etterbeek, a confirmé mercredi le parquet de Bruxelles.

Les policiers ont été appelés sur les lieux peu avant 07h00, pour un feu naissant dans le bâtiment. L’incendie a rapidement été maîtrisé et n’a fait aucun blessé.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une origine criminelle n’est pas exclue. “Le parquet a été avisé des faits et a ouvert une enquête afin de déterminer l’origine de l’incendie“, a précisé Laura Demullier, porte-parole du parquet de Bruxelles.

Le laboratoire de la police fédérale a été requis pour effectuer les constatations techniques. Un expert en explosifs du Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) et un expert en incendie se sont également rendus sur place afin d’examiner les causes possibles du sinistre. L’enquête est en cours.

Belga