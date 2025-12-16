Et si vous échangiez votre cadeau de Noël mal aimé contre une entrée au musée?

Une opération solidaire propose d’échanger les cadeaux de Noël non désirés contre des entrées de musée, au profit des actions sociales des Petits Riens.

Livres déjà lus, jeux délaissés ou pulls trop grands : les cadeaux mal aimés peuvent trouver une seconde vie. Du 26 décembre au 1er février 2026, deux musées bruxellois — Trainworld et le musée de la Banque nationale — participent à une opération permettant d’échanger un cadeau neuf et en bon état contre une entrée.

L’initiative se veut avant tout symbolique : un seul cadeau par famille, pas de produits alimentaires ni de cadeaux “gag”. Les musées n’en tirent aucun bénéfice financier direct. “Le musée ne gagne rien : on donne des entrées et, à la fin, on donne aussi les cadeaux. Ce qu’on y gagne, c’est ouvrir le musée à d’autres publics et faire une belle action“, souligne Alice Herman, responsable médiation au musée Trainworld. L’an dernier, plus de 100 cadeaux avaient ainsi été récoltés.

Les dons sont ensuite remis aux Petits Riens, qui les revendent afin de financer leurs actions sociales. “On reçoit vraiment des objets de très belle qualité, ce qui nous permet de les revendre et de financer les actions sociales“, explique Catherine Lambrecht, chargée des partenariats aux Petits Riens.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet et Jacques Vermeer