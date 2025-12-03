Escroqueries dans le marché de l’art : l’agent au masque de Toutankhamon licencié par l’Inspection économique

Le Conseil d’Etat a décidé de suspendre son licenciement.

Il y a un peu plus d’un an, une enquête explosive sur les escroqueries dans le marché de l’art en Belgique était publié. Son auteur – que BX1 avait rencontré – était un agent de l’inspection économique et officier de police judiciaire. Il a été démis de ses fonctions le SPF Economie, annonce la RTBF ce mercredi. Pourtant, ce dernier avait pris soin de conserver son anonymat, en utilisant un pseudonyme, Bernard Staessens, et en portant un masque de Toutankhamon pour donner ses interviews.

Suite à la parution de ce livre, la Chambre royale belge des Antiquaires avait vivement protesté et était parvenue à retrouver l’identité de l’auteur. Elle avait alors écrit à l’Inspection économique pour dénoncer la publication d’informations issues de dossiers traités par Bernard Staessens.

Une enquête interne au SPF Economie avait alors été ouverte. Selon la RTBF, sont reprochés à Bernard Staessens un “défaut d’autorisation de cumul d’activités“, un “défaut de neutralité et de loyauté“, un “manque de confidentialité“, une “communication non autorisée avec la presse“. Mais encore “d’avoir exercé des activités accessoires pendant les heures de travail habituelles” et “d’avoir compromis la dignité de la fonction, en se rendant identifiable comme l’auteur du livre, et en faisant référence au SPF Économie“.

L’agent sanctionné a néanmoins saisi le Conseil d’Etat, qui a décidé de suspendre son licenciement.

► Revoir notre reportage | Bruxelles, plaque tournante du trafic d’œuvres d’art : un expert brise le silence

BX1 – Photo : BX1