Environ 240 enfants malades et précarisés ont profité de la Foire du Midi

Plus de 240 enfants malades, porteurs de handicap et en situation de précarité, âgés de 5 à 18 ans, ont profité gratuitement des attractions de la Foire du Midi, à Bruxelles, jeudi après-midi sous le soleil. Près d’une vingtaine d’associations ont été invitées par les forains, parmi lesquelles Make-a-Wish – marraine de cette édition – Bikers for Children ou encore Gesed (Groupe d’entraide des syndromes d’Ehlers-Danlos). L’échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles, Benhur Yusuf Ergen (DéFI), était également présent.

■ Reportage Pierre Beaudot, Morgane Van Hoobrouck et Hugo Moriamé

“Bonne fée” de cette 144e édition, Make-A-Wish réalise les vœux d’enfants gravement malades âgés entre 3 et 18 ans, depuis 1990 en Belgique. L’ASBL a exaucé quelque 67 souhaits depuis janvier dernier, et en a encore une centaine sur liste d’attente. “Nous réalisons tout type de vœu, que ce soit aller nager avec les dauphins, se rendre à Disneyland, rencontrer des célébrités, voyager, etc.”, explique Roxane Henry, membre de l’association. Les personnes concernées désireuses de bénéficier des services de Make-a-Wish peuvent se rendre sur le site internet de l’ASBL. “Une fois la demande de vœu introduite, deux membres de l’association rentreront en contact avec la famille afin de faire le maximum pour réaliser le rêve de l’enfant”, continue Roxane Henry.

“Cette journée reflète la tradition d’accueil du monde forain et s’inscrit dans l’histoire de la Foire du Midi depuis plus de 20 ans”, souligne la Ville de Bruxelles. “Plus qu’une simple fête, la Foire représente une bouffée d’air frais pour ces enfants mais aussi pour leurs familles et leurs accompagnants”, a appuyé Benhur Yusuf Ergen. “Nous sommes venus aujourd’hui avec 29 enfants”, a fait savoir la présidente de Gesed, Anne Van Severen. “Cette journée leur offre un moment de répit important, et leur montre qu’ils ne sont pas seuls en leur faisant vivre un véritable moment de communauté.”