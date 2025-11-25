Entre 150 et 225 faits de mœurs commis chaque mois à Bruxelles

Les faits de mœurs, qui sont principalement des faits de viols et d’atteinte à l’intégrité sexuelle, ne cessent d’augmenter à Bruxelles depuis le 1er janvier 2020, selon ces mêmes données. La police fédérale a recensé 2.174 faits pour l’ensemble de l’année 2024, contre 1.846 faits en 2023, 1.810 faits en 2022, 1.677 faits en 2021 et 1.252 faits en 2020.La hausse la plus forte est visible entre 2020 et 2021 (+34%) et entre 2023 et 2024 (+18%).

Même en tenant compte d’une augmentation de la propension des victimes à porter plainte, ces données attestent d’une augmentation des faits année après année, écrit la police fédérale en marge des données chiffrées.

Les faits de viol (35%) et les atteintes à l’intégrité sexuelle (34%) sont les faits de mœurs les plus fréquemment recensés par la police fédérale entre le 01 janvier 2024 et le 20 juin 2025 dans l’arrondissement de Bruxelles.

Les autres faits de mœurs relèvent de l’outrage public aux bonnes mœurs (9%), de la diffusion de contenu à caractère sexuel (8%), d’images d’abus sexuels de mineurs (7%), de voyeurisme (3%), d’exploitation sexuelle de mineurs pour prostitution (2%) et d’approche de mineurs à des fins sexuelles (2%).

Belga