Enseignement : le Bureau du Plan annonce une perte de 53% des acquis d’apprentissages

Le Bureau fédéral du Plan vient de publier un rapport intitulé “Baisse du niveau scolaire : le coût caché de la pandémie de Covid-19”.

Dans ce rapport, le plan explique qu’il risque d’y avoir de grosses conséquences sur l’économie belge dans les années à venir car l’éducation est un pilier du développement de la société. L’étude revient sur le niveau scolaire avant la crise en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et les chiffres de l’enquête Pisa de 2018 ne sont pas bons pour Bruxelles et la Wallonie à l’inverse de la Flandre, si on regarde la moyenne de l’OCDE.

Le niveau scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles ne va pas en s’améliorant, si on analyse la manière dont les établissements ont organisé l’enseignement à distance. Les élèves ont révisé les bases sans avancer dans les matières. Ainsi, la perte des acquis est encore plus importante et dépasse les 50% pour une année scolaire.

Cette baisse du niveau risque d’avoir un impact sur l’économie. En effet, les étudiants auront moins de diplômes, donc leur niveau de vie sera moins haut en raison de leur salaire plus bas. D’après le rapport : “Selon une estimation récente publiée par l’OCDE, une perte d’apprentissage limitée à la génération actuelle d’élèves et équivalente à 50% des acquis d’une année scolaire normale ferait en moyenne baisser le PIB de 2,2 %. Selon une autre étude, également publiée par l’OCDE, cette baisse serait d’environ 3,6 % en Belgique. Ces chiffres annuels moyens partent de l’hypothèse que la baisse de niveau scolaire observée durant la pandémie persiste dans le temps. En multipliant ces chiffres par le nombre d’années durant lesquelles les élèves travailleront, le coût économique serait considérable“.

■ Interview d’Arnaud Joskin dans le 12h30 sur BX1+

Camille Paillaud