Enquête pour tentative d’assassinat après des coups de feu à Molenbeek

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour tentative d’assassinat après des coups de feu tirés dimanche 18h30 rue Edmond de Grimberghe à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué lundi sa porte-parole Maryam Benayad.

Sur place, la police a constaté plusieurs impacts de balle sur la façade d’une habitation et également à l’intérieur du logement“, a précisé la porte-parole. Aucun blessé n’a été signalé. Le laboratoire de la police fédérale judiciaire ainsi qu’un expert en balistique ont effectué les constatations nécessaires.

Lors d’une perquisition dans le logement visé, “des stupéfiants ont notamment été découverts, ce qui a conduit à la privation de liberté d’une des personnes habitant les lieux“, a ajouté Maryam Benayad. Un suspect, déjà connu des services de police et de justice, a par ailleurs rapidement été identifié et également privé de liberté.

Le parquet a requis un juge d’instruction pour des faits de tentative d’assassinat. “L’enquête se poursuit. Dans l’intérêt de celle-ci, aucun autre commentaire ne sera fait“, a conclu la porte-parole.

Belga

15 septembre 2025 - 15h41
Modifié le 15 septembre 2025 - 15h41
 

