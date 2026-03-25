Engie sélectionné pour installer plus 800 bornes de recharge en région bruxelloise

L’emplacement des nouvelles bornes, qui représentent un total de 1.640 points de charge (30 points uniques sur des lampadaires et 805 bornes avec deux points de charge), a été déterminé en collaboration avec la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et Bruxelles Environnement. L’objectif étant que l’implantation réponde aux habitudes de mobilité des Bruxellois dans l’ensemble des 19 communes de la région.

Les points de charge proposeront une puissance allant de 7,4 kW à 11 kW.

Ce nouveau marché permet à Engie Vianeo de progresser vers son ambition de figurer dans le top 5 des opérateurs de bornes de recharge publiques pour véhicules légers et lourds à horizon 2030. L’entreprise vise 25.000 points de charge en Europe, dont 1.000 dédiés aux poids lourds.

Engie Vianeo avait déjà décroché d’important contrats pour l’installation de bornes de recharge électriques en Wallonie et en Flandre.