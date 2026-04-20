En solidarité avec le Liban, Anderlecht hissera le drapeau libanais jeudi

La commune d’Anderlecht hissera jeudi le drapeau libanais au fronton de la maison communale, afin de témoigner de sa solidarité avec le peuple libanais, a-t-elle annoncé lundi. Cette initiative fait suite à une motion adoptée par le conseil communal.

La commune explique que ce geste s’inscrit dans sa volonté d’afficher un soutien aux populations civiles en souffrance et de défendre le respect du droit international humanitaire. Les autorités communales estiment que la protection des civils doit rester une priorité absolue et que les initiatives diplomatiques et humanitaires en faveur des populations touchées doivent être soutenues.

“Engagement en faveur de la paix”

Anderlecht rappelle que le Liban est le théâtre, depuis le 2 mars, d’un conflit armé majeur marqué par des bombardements intensifs et des attaques sur son territoire. Fin mars, le bilan officiel faisait état d’au moins 1.094 morts et d’au moins 3.120 blessés, dont des femmes et des enfants, selon la commune, qui relaie aussi les alertes des agences humanitaires sur de possibles violations du droit international humanitaire.

“À Anderlecht, nous faisons le choix de la cohérence et de l’humanité”, a déclaré l’échevin des Relations internationales, Lotfi Mostefa (PS). “Ce geste symbolique traduit l’engagement de notre commune en faveur de la paix, du dialogue et de la dignité humaine”, a ajouté le bourgmestre Fabrice Cumps (PS).

La commune souligne enfin que cette initiative s’inscrit dans la continuité d’autres gestes similaires posés à l’égard de l’Ukraine, de la République démocratique du Congo et de la Palestine.

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