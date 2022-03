En Immersion : “Trésors d’Archives”, dans les coulisses des Archives générales du Royaume

Un nouveau numéro du magazine En Immersion, qui s’intéresse aux Archives générales du Royaume.

À deux pas du Sablon, bienvenue au siège central des Archives générales du Royaume (ARG), qui s’ajoute aux vingt dépôts répartis dans tout le pays. Notre équipe s’est plongée dans les coulisses des ARG et de ses trésors : dans les magasins installés dans les sous-sols du bâtiment, on retrouve des kilomètres de documents classés dans des boîtes et de chemises. Mais les archives sont bien plus que des étagères couvertes et vieux papiers et de parchemins, ce sont de multiples enjeux liés à la conservation des traces de notre histoire.

En parcourant les couloirs, on découvre l’atelier de restauration et le laboratoire de numérisation où une (très petite) partie des collections est en cours de digitalisation.

Mais plus de cinquante ans après l’inauguration du bâtiment de la rue Ruysbroek, le défi principal est de trouver de la place pour les collections en constante augmentation, face au manque de place et de personnel, alors même que les ARG lancent un appel aux bénévoles.

■ Un documentaire de Sabine Ringelheim et Loïc Bourlard avec Hugo Moriamé et Antoine Martens