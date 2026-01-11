En 2026, le mouvement social fera reculer l’Arizona, prédit le PTB

L’année qui s’ouvre sera celle où le mouvement social fera reculer la majorité Arizona et ses mesures annoncées en matière de travail, de pension ou de fiscalité, a averti dimanche le président du PTB, Raoul Hedebouw, lors des voeux de nouvelle année de son parti.

“On le dit à Georges-Louis Bouchez et à Maxime Prévot: 2025 a été l’année où on vous a fait vaciller, 2026 sera l’année où on fera reculer le gouvernement”, a lancé Raoul Hedebouw devant ses militants réunis à la Tricoterie à Saint-Gilles.

Le PTB a salué le “marathon social” qui, à ses yeux, ne faiblit pas et peut remporter des victoires puisque les mesures, qu’il s’agisse du malus pension, du plafonnement de l’index ou la hausse des taxes sur la consommation, n’ont pas encore passé le cap du parlement. “Nous avons encore des mois devant nous”, a affirmé M. Hedebouw, Le MR et son président -baptisé “roi du pipeau”- du côté francophone, et Vooruit et son président Conner Rousseau du côté flamand ont été pris pour cible.

“Pendant la campagne électorale, avez-vous vu des affiches de Vooruit qui disaient: votez pour nous aujourd’hui, demain vous aurez moins de pension? Avez-vous vu des affiches qui disaient: votez pour le MR, le parti qui fera plus de taxes pour vous?”, a demandé M. Hedebouw. “Ce gouvernement n’a tout simplement pas de soutien pour sa politique. Ils ont menti. Nous allons continuer le combat avec toutes les composantes de la société qui se mobilisent aujourd’hui. On sera à vos côtés”.

“Toute la campagne électorale était bâtie sur des mensonges”, a-t-il poursuivi, accusant la majorité de “faire payer toute la population, sauf une petite partie qui est tabou”. “Les épaules les plus larges, ce sont les multimillionnaires. Allez chercher l’argent où il est, chez les plus riches”.

Le parti marxiste a mis en avant le “socialisme” dont il se veut le porteur. “Nous sommes la force du socialisme”, a affirmé le secrétaire général Peter Mertens dans un message vidéo. “Soit le socialisme, soit la barbarie”, a renchéri Raoul Hedebouw, reprenant à son compte la célèbre formule de la révolutionnaire allemande Rosa Luxemburg. “C’est le choix du système qui se pose aujourd’hui à nous”.

Devant les bouleversements géopolitiques en cours, le PTB a appelé à “arrêter cette politique assujettie aux intérêts américains” et à “tendre la main aux pays du sud pour mener une véritable politique pacifiste”.

Dans son discours, Raoul Hedebouw n’a pas évoqué Bruxelles, toujours privée de gouvernement de plein exercice. Des négociations ont lieu sous la houlette du président des Engagés, Yvan Verougstraete mais pourraient se heurter à des problèmes de majorité. Le PTB n’y est pas associé. “On se montrera constructif”, a assuré M. Hedebouw mais en se montrant clair: pas question de soutenir des mesures antisociales.

Belga