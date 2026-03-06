Emirates reprend un schéma de vols partiel…dont Bruxelles ne fait encore pas partie

La compagnie aérienne émiratie Emirates exploite un programme de vols réduit depuis et vers Dubaï, tout en s’efforçant de rétablir l’intégralité de son réseau, indique-t-elle vendredi, après plusieurs jours d’importantes perturbations dues à la guerre au Moyen-Orient.

Bruxelles ne fait pas encore partie de ce schéma mais le transporteur prévoit un retour à 100% de son réseau dans les prochains jours.

Cela se fera cependant sous réserve de la disponibilité de l’espace aérien et du respect de toutes les exigences opérationnelles, insiste Emirates.

La compagnie a transporté environ 30.000 passagers au départ de Dubaï jeudi. D’ici ce samedi 7 mars, elle assurera 106 vols aller-retour quotidiens vers 83 destinations, soit près de 60% de son réseau. Brussels Airport n’en fait cependant pas encore partie.

Sur certains marchés à forte demande, l’entreprise a considérablement augmenté ses opérations. Rien qu’au Royaume-Uni, elle effectuera 11 vols quotidiens vers cinq aéroports d’ici samedi. Des capacités supplémentaires sont également déployées en Inde, où elle passera à 22 vols quotidiens vers neuf aéroports. Aux États-Unis, Emirates dessert actuellement sept aéroports.

La compagnie ajoute donner la priorité aux clients ayant réservé à l’avance et les appelle à ne se rendre à l’aéroport que s’ils ont une réservation confirmée.

Elle invite à consulter le site emirates.com et ses réseaux sociaux officiels, où elle publiera les dernières informations dès qu’elles seront disponibles.