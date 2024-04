Emir Kir répond à la polémique sur sa volonté d’annuler la conférence entre élus d’extrême-droite

“Ce qui s’est passé au Claridge aujourd’hui est inacceptable“, écrit, en anglais, le chef du gouvernement fédéral sur son compte X (ex-Twitter). “L’autonomie communale est une pierre angulaire de notre démocratie mais ne peut jamais l’emporter sur la constitution belge qui garantit la liberté d’expression et de réunion pacifique depuis 1830. Interdire les réunions politiques est inconstitutionnel. Point final“, ajoute-t-il.

What happened at the Claridge today is unacceptable. Municipal autonomy is a cornerstone of our democracy but can never overrule the Belgian constitution guaranteeing the freedom of speech and peaceful assembly since 1830. Banning political meetings is unconstitutional.Full stop.

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) April 16, 2024