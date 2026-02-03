“Elle exprime la réciprocité charnelle qu’il peut y avoir entre deux corps” : à Jette, une oeuvre d’art fait polémique

Il s’agit d’une grande photographie en noir et blanc exposée en plein air par l’Atelier 34 Zéro Muzeum à Jette.

L’image, réalisée par le photographe bruxellois Pierre Radisic montre un homme entre les jambes d’une femmes, ce qui choque une partie des riverains, estimant que ce type d’oeuvre n’est pas adapté à l’espace public. “C’est pas très bien pour les enfants, je ne vois pas l’intérêt de faire des images comme ça”, exprime une passante.

De son côté, le centre d’art défend le choix de l’artiste. Selon celui-ci, il ne s’agit pas de pornographie mais d’une réflexion artistique sur le corps et la relation entre deux êtres. “L’accent est mis sur la courbe et la plasticité des corps. Mais il n’y a aucun rapport sexuel dans cette photo, elle exprime la réciprocité charnelle qu’il peut y avoir entre deux corps humains”, insiste Daniil Schestakov, historien de l’art à l’Atelier 34 Zéro Muzeum.

L’Atelier rappelle également que son objectif est de susciter le débat et de proposer une alternative aux affichages publicitaires omniprésents dans l’espace urbain.

■ Interviews du photographe Pierre Radisic et de plusieurs riverains réalisées par Valentine Rolus