Electro Night : la soirée électro pour fêter l’Iris

Tout au long de la soirée, 15.000 personnes se sont rassemblées samedi soir sur la Place des Palais.

À Bruxelles, l’Iris fête sa 33e année. L’occasion pour l’Electro Night de faire son retour après deux ans d’absence pour cause de Covid. La soirée a débuté à 19h pour le plus grand bonheur des personnes présentes ; “Ça fait vraiment du bien. C’est le premier concert que l’on fait depuis un petit moment” explique une fêtarde, alors que pour une autre, “ça sent l’été“.

Une place noire de monde

La capacité de la Place des palais étant de 10.000 personnes, il a donc fallu fermer l’accès au moment où les deux têtes d’affiche, TodieFor et Kungs, ont performé. Parmi les autres artistes, on pouvait également voir le duo belge “Calumny” ; “Un cadre incroyable, c’est plus que cool. En plus de ça, il y a le temps qui est là avec le soleil, c’est vraiment ‘ouf-issime’ et la place est superbe !“, explique Bastien Courtain, l’un des deux protagonistes.

Quatre DJ’s au programme de la soirée, de quoi plaire à toutes les générations. Si vers 19h, le public était plutôt familial, il y a eu une transition par la suite vers un public fan des têtes d’affiche.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Jean-Christophe Pesesse, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira