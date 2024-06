Elections 2024 : l’importance du vote des primo-votants

Une étude en Flandre vient de paraître concernant les jeunes et les élections du 9 juin. Selon les chiffres, les jeunes hommes voteraient plus pour le Vlaams Belang et la N-VA, tandis que du côté des jeunes femmes, Groen et Vooruit seraient en tête.

En Flandre, le paysage politique est généralement plus polarisé que dans le reste du pays. L’une des explications est qu’en Wallonie et en Région Bruxelloise, le cordon sanitaire bloque les partis d’extrêmes droites. De plus, à Bruxelles et dans les communes environnantes, le choix est plus large. Les électeurs peuvent voter pour des partis francophones, flamands ou encore des coalitions. Et le vote des jeunes est souvent le reflet de la société.

En Région Bruxelloise, d’après un sondage d’Ipsos, les primo-votants seraient plus séduits par le PTB. Ce dernier est bien devant le MR ou Écolo.

Le 9 juin, les 16-17 ans vont voter pour la première fois aux Européennes. Et plus de 580.000 jeunes de plus de 18 ans iront aux urnes pour les fédérales et les régionales.

►Une interview de Laura Uyttendaele par Camille Paillaud