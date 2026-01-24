Église Saint-Henri à Woluwe-Saint-Lambert : un chantier à l’arrêt depuis deux ans, la Région et les communes se renvoient la facture

Démarrés en 2018, les travaux de rénovation de l’église Saint-Henri, à Woluwe-Saint-Lambert, sont totalement à l’arrêt depuis l’été 2023. En cause : un différend financier opposant la Région bruxelloise, les communes concernées et l’établissement de culte, autour de plusieurs millions d’euros de travaux non financés, selon une information de La Capitale.

Le chantier, initialement prévu pour durer quatre ans, a été suspendu après le non-paiement d’une partie des prestations réalisées. En cours de travaux, l’établissement de culte, maître d’ouvrage, a fait réaliser des restaurations supplémentaires qui ne figuraient pas dans le cahier des charges initial. Ces interventions ont généré des surcoûts que la Région (environ 3 millions d’euros), qui subventionne le projet dans le cadre de la protection des monuments et sites, a refusé de prendre en charge. “La région s’est rendue compte qu’elle allait avoir une charge financière non négligeable, et donc elle a tenté de faire une petite entourloupe juridique en disant que c’est aux communes de financer. Nous avons attaqué cette circulaire et nous avons eu gain de cause”, confie Olivier Maingain (Libres), bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert.

De son côté, la commune de Woluwe-Saint-Lambert n’était pas d’accord avec la circulaire et a donc a introduit un recours devant le Conseil d’État. “Nous avons attaqué cette circulaire et nous avons eu gain de cause”, confie Olivier Maingain (Libres), bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. “C’est bien la Région qui est seule compétente”.

Dans l’attente d’un règlement définitif, le chantier demeure à l’arrêt. Une situation qui entraîne des pénalités pour l’entreprise chargée des travaux ainsi que des intérêts moratoires sur les factures impayées. “Il n’y aucun intérêt du côté de la Région de geler ce dossier. Il y a une situation d’urgence. Je crois qu’il faut que la Région rencontre l’établissement de culte, l’entreprise du chantier et dégage un accord”.

Au-delà des enjeux financiers, l’avenir de l’église interroge : bien que largement restauré, le bâtiment reste vide, sans affectation ni chauffage.

■ Interview du bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Olivier Maingain (Libres) au micro de Charlotte Verbruggen