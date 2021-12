Église Notre-Dame du Sablon, Bruxelles/Africapitales et supermarché coopératif : récap’ de Bruxelles vit !

Charlotte Maréchal fait voyager son micro aux quatre coins de la capitale pour vous faire découvrir les événements qui animent Bruxelles, dans l’émission Bruxelles vit !, du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 sur BX1+.

L’Église Notre-Dame du Sablon

Ce lundi, pour débuter la semaine, rendez-vous dans l’église Notre-Dame des Victoires au Sablon pour découvrir le patrimoine architectural, religieux, culturel et artistique qu’elle représente.

Au programme : rencontre avec Daniel van Steenbergh, président de la fabrique d’église, qui nous raconte l’histoire de cette église, ainsi qu’avec Damien de Laminne de Bex, et Roland Servais, l’un des organistes titulaire de l’église. Charlotte a même eu droit à un petit concert privé sur l’orgue de la tribune en fin d’émission !

Vente de Noël de l’ASBL Le Silex

Mardi, direction Woluwe-Saint-Lambert pour la 50e édition de la vente de sapin de Noël de l’ASBL Le Silex. L’occasion de découvrir ce centre d’éducation permanente, de créativité et de loisirs qui permet à des personnes en situation de handicap ou non de se rencontrer pour faire des activités.

Charlotte découvre l’histoire de l’ASBL avec Bernadette Demulenard, l’une des fondatrices et le directeur Gilles Bogarts. Toute l’équipe se retrousse les manches pour vendre les sapins et certains membres de l’ASBL profitent d’un atelier artistique avec Clara.

Bruxelles/Africapitales

Ce mercredi, Charlotte vous emmène aux Halles de Schaerbeek pour y découvrir Bruxelles/Africapitales. La troisième édition du festival démarre et c’est la créativité afroxelloise qui est à nouveau mise à l’honneur.

Christophe Galent, directeur des Halles de Schaerbeek, ouvre le bal de l’émission. On découvre aussi Denis Mpunga, acteur, metteur en scène, auteur, musicien, compositeur et parrain de cette édition 2021. On se balade au milieu de l’exposition « Tango Ya Bakoko » avec Nguizani Mansuela, on rencontre Christelle Pandazyla pour parler de la programmation du festival et enfin on parle d’entrepreneuriat avec Monia Ltifi Tayeb.

Le festival est à découvrir jusqu’au 22 décembre.

La Centrale

Jeudi, c’est à la CENTRALE que Charlotte se rend pour la nouvelle exposition « La vie Materielle », un dialogue entre 12 artistes, italiennes et belges, autour du lien entre l’art et la vie.

Dans l’émission, Carine Fol, directrice artistique à la CENTRALE, nous fait rentrer dans l’univers de cette exposition. Charlotte rencontre ensuite 3 des 4 artistes belges exposées dont les pratiques et les démarches sont proches de celles de leurs homologues italiennes : Arlette Vermeiren et ses noeuds de tulles, Lieve Van Stappen et sa représentation des corps meurtris, et Léa Belooussovitch et son travail sur feutre. Une exposition à découvrir jusqu’au 13 mars 2022.

Le Pédalo, supermarché coopératif et participatif

Ce vendredi, rendez-vous dans le 4e supermarché coopératif et participatif de Bruxelles. Le pédalo a ouvert ses portes le 3 décembre à Ixelles. Un supermarché qui propose des produits sains, pleins de goût, respectueux de l’humain et de la nature et tout ça à un prix abordable, mais pour lequel les collaborateurs devront donner de leur temps bénévolement.

Dans Bruxelles vit !, Charlotte vous explique les rouages et les coulisses de ce supermarché par comme les autres.

