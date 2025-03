Ecolo dans les négociations? “Avec ce projet et la N-VA, c’est non. S’il y en a un autre, nous serons là pour faire avancer les choses”

Après 10 mois de blocage à Bruxelles, et une nouvelle réunion à six partis ce vendredi après le refus de Frédéric De Gucht (Open Vld) de poursuivre les discussions à sept, Ecolo répète sur notre antenne qu’il n’y participerait “clairement pas avec ce projet de société” et pas avec la N-VA mais précise que “s’il y en a un autre, nous serons toujours là pour faire avancer les choses, y compris au Parlement”, selon son coprésident Samuel Cogolati, invité ce vendredi dans +d’Actu, à voir à 17h00 sur BX1.

“Nous avons perdu les élections. Nous allons rester dans l’opposition“, répétait en février Zakia Khattabi, la cheffe de file bruxelloise du parti, sur notre antenne. Ce vendredi, Samuel Cogolati refuse toute majorité avec la N-VA: “Nous recevons un mandat des électeurs, pas comme ça dans le vent, mais sur base de valeurs, d’un programme, d’un projet politique. Et notre projet politique est diamétralement opposé à celui de la N-VA, et de tous les autres partis qui défendent ce petit parti finalement. Parce que c’est quand même loin d’être le premier parti à Bruxelles.”

► Interview | Marie Lecocq confirme qu’Ecolo ne participera pas à la formation bruxelloise : “Ce sont les électeurs qui nous ont placés dans l’opposition”

Samuel Cogolati précise toutefois qu’Ecolo “a toujours répondu aux invitations. Nous sommes pour le dialogue, pour faire avancer le schmilblick parce que ça fait beaucoup trop longtemps que la situation est bloquée. Et moi je n’y comprends plus rien. Je vois d’un côté l’Open VLD qui veut un budget, et de l’autre le leader de l’Open VLD qui dit ah non, je suis désolé, je suis au ski. Donc j’ai envie que les choses avancent mais qu’elles avancent dans le bon sens, et dans le sens aussi des valeurs que nous nous devons de défendre pour nos électeurs. Nos électeurs n’ont pas voté pour un recul de la zone de basse émission. Ils ont voté pour une respirabilité de l’air, pour la défense des enfants, pour des quartiers beaucoup plus verts.”

Après 10 mois de blocage Ecolo pourrait-il participer à des négociations? “Clairement pas avec ce projet de société, qui est un recul pour la qualité de vie des Bruxelloises et des Bruxellois, non. S’il y en a un autre, nous serons toujours là pour faire avancer les choses, y compris au rendez-vous au Parlement.”

► Lire aussi | D’après son enquête, Ecolo doit changer radicalement

Les négociateurs de six partis (MR, PS, Engagés, Groen, Vooruit et CD&V) se sont retrouvés ce vendredi, en l’absence de l’Open Vld. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a demandé à chaque parti de se prononcer sur une proposition visant à adjoindre un commissaire N-VA au potentiel gouvernement. Sans feu vert collectif d’ici lundi, il n’y aura de choix que de se tourner vers l’option d’un gouvernement minoritaire, fût-ce dans un des groupes linguistiques, a ajouté M. Bouchez. Interrogé à l’issue de la réunion du jour sur cette proposition que venait de présenter à la presse le président du MR, le chef de file des socialistes bruxellois Ahmed Laaouej a fait part, sans attendre, de son refus d’entrer dans un tel scénario, qui n’est selon lui pas neuf.

► Lire aussi | Formation bruxelloise : Bouchez propose un commissaire N-VA, Laaouej dit non