Pour ses 50 ans, Sportcity va faire peau neuve

On le surnomme le paquebot du sport. Le complexe Sport City à Woluwe-Saint-Pierre fête ses 50 ans. De gros travaux de rénovation sont prévus, un projet à 3 millions d’euros qui divise les clubs de sport concernés.

Le terrain de foot et la piste d’athlétisme de Sportcity vont bientôt être remplacés, ces deux installations sportives vont être transformées en un terrain de hockey et un terrain de football. La commune a introduit une demande de permis. “On espère une décision favorable d’ici la fin de ce mois” dit Benoît Cerexhe, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre.

Le projet ne convainc pas l’entièreté des acteurs, comme le club de course L’enjambée qui doit se déplacer au stade Fallon, où il devra partager la piste avec d’autres clubs. “Pour nous, la solution c’était de rénover l’actuelle piste d’athlétisme devenue trop vieille”, dit Yves Genot, président de L’enjambée.

Du côté du FC Saint-Michel, on attend avec impatience le nouveau terrain de foot pour le club qui vient de fêter sa promotion en division 3 amateur ACFF. “On monte en national donc on sera soumis à la loi football, on a une dérogation pour pouvoir jouer à Sportcity, le temps de se mettre aux normes”, précise Vincent de Vos président du FC Saint-Michel.

Il s’agit d’une rénovation pour un des principaux centre sportif en région bruxelloise. Sportcity accueille 1.200.000 visiteurs par an.