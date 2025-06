Les capots des voitures toujours plus hauts, un danger croissant pour les piétons

La hauteur des capots de voitures neuves ne cesse d’augmenter, principalement sous l’effet de la croissance des SUV. Selon une nouvelle étude de la fédération Transport & Environment (T&E), cette tendance met gravement en danger les piétons, en particulier les enfants.

En moyenne, la hauteur du bord avant du capot atteint 83,8 cm en 2024, contre 76,9 cm en 2010 dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Norvège. Une hausse liée à l’explosion des ventes de SUV, passées de 12 % du marché en 2010 à 56 % en 2024.

T&E a testé la visibilité depuis des véhicules surélevés : au volant d’un RAM TRX, il est impossible de voir un enfant de neuf ans placé juste devant le capot, dans un Land Rover Defender, même un enfant de quatre ans et demi devient invisible.

En plus de la visibilité, la dangerosité physique des capots surélevés est documentée. Une étude de VIAS faite en 2023 sur les accidents en Belgique entre 2017 et 2021 montre qu’un capot de 90 cm augmente de 27 % le risque de décès pour les usagers vulnérables par rapport à un capot de 80 cm.

Les ONG Canopea et Parents d’Enfants Victimes de la Route, dénoncent l’inaction des autorités. Elles soutiennent désormais l’appel de Transport & Environment et de la Clean Cities Campaign pour plafonner la hauteur des capots à 85 cm d’ici 2035.

“Les autorités locales peuvent agir dès maintenant en créant des zones à faible danger (ZFD), restreignant l’accès selon la masse, la puissance et la hauteur du capot”, plaide Pierre Courbe, Chargé de mission Mobilité chez Canopea, la fédération des associations environnementales belges.