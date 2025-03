“Eau-Rêka!” pendant une semaine au Printemps des sciences

“Eau-Rêka!” Le Printemps des sciences revient lundi en Wallonie et à Bruxelles pour une semaine complète de découvertes des sciences et des technologies. Élèves, enseignants et grand public graviteront autour de centaines d’activités gratuites sur le thème de l’eau, en cette 15e édition.

Après la “terre rare” en 2024, c’est au précieux liquide bleu de dévoiler ses mystères aux écoles, familles, curieux et passionnés. Rendre les sciences et technologies accessibles, éveiller la curiosité et susciter des vocations, tels sont les objectifs de cette initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce printemps, 23 établissements d’enseignement supérieur se sont alliés à une centaine de partenaires scientifiques et socio-culturels pour faire fleurir le goût des sciences. “Quelle que soit sa forme et son état, l’eau façonne les paysages et conditionne les activités humaines”, rappelle le réseau interuniversitaire Sciences.be, qui coordonne l’événement pour la FWB.

Glaciologie, biologie marine, vulcanologie… De nombreux experts et chercheuses éclaireront ainsi des thématiques variées tout au long de la semaine. Du dégel de l’Arctique aux polluants éternels PFAS, de cette “pluie d’été” qui inonda la Wallonie en 2021 au fonctionnement d’une station d’épuration, les activités mettent l’eau dans tous ses états. Concrètement, des visites, des expériences, des ateliers d’observation (des oiseaux d’eau, par exemple) ou encore des balades nature sont au menu de cette nouvelle édition.

Des spectacles et des escape games réjouiront les plus jeunes, tandis que d’autres s’immergeront dans l’écosystème des libellules ou plongeront dans le Festival du film scientifique de Bruxelles. L’an dernier, le Printemps des sciences avait proposé près de 500 activités et attiré 55.000 participants, dont 37.000 élèves.

