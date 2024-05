Du 28 juin au 7 juillet, des travaux vont perturber la circulation des trains à Bruxelles

Du 28 juin au 7 juillet prochains, Infrabel va mener des travaux de maintenance entre Schaerbeek et Bruxelles-Schuman ainsi qu’entre Ixelles et Etterbeek. En conséquence, le trafic des trains sera adapté entre les gares de Bruxelles-Nord, Bruxelles-Luxembourg et Ottignies, prévient vendredi le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

Les trains IC passant entre Bruxelles-Nord et Ottignies ne feront pas arrêt à Bruxelles-Schuman. Ils seront déviés via Louvain, ce qui allongera leur parcours de 15 à 20 minutes. De plus, les week-ends des 29-30 juin et 6-7 juillet, les trains IC qui vont de Bruxelles-Midi à Dinant circuleront uniquement entre Ottignies et Dinant.

Le parcours et les heures de départ des trains S8 et de plusieurs trains P seront également adaptés.

L’application ainsi que le site web de la SNCB tiennent compte de ces changements. Les voyageurs sont donc invités à consulter ces outils pour préparer leurs déplacements.

Belga – Photo : Belga