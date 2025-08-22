DreamLand ouvrira des magasins dans les centres commerciaux Shopping Cora, dont Anderlecht et Woluwe

Sept magasins DreamLand ouvriront leurs portes dans tous les centres commerciaux Shopping Cora de Belgique en 2026, annonce l’enseigne vendredi. Les premiers seront ouverts dès la fin janvier.

Le déploiement de DreamLand, filiale de Colruyt et détenue à 75% par le groupe ToyChamp depuis octobre 2023, fait suite à l’annonce de la fermeture des sept hypermarchés Cora d’ici au début de l’année prochaine. La société immobilière Mitiska REIM est en charge du réaménagement des sites. Les magasins de jouets, de fournitures scolaires ou encore de produits multimédias ouvriront donc à Anderlecht, Châtelineau, Hornu, La Louvière, Messancy, Rocourt et Woluwe.

Pour Messancy, Rocourt et Woluwe, il s’agit de nouveaux magasins. Ceux d’Anderlecht, Châtelineau, Hornu et La Louvière entraînent par contre le déménagement des espaces DreamLand actuellement situés à Drogenbos, Laneffe, Jemappes et La Louvière. Les magasins offriront une superficie d’au moins 2.000 m2. Les premiers ouvriront dès la fin janvier 2026, tandis que les autres suivront en août.

Le site du Cora à Anderlecht faisait par ailleurs partie des pistes évoquées par le Sporting d’Anderlecht pour construire son nouveau stade de football. À partir de septembre, ToyChamp et DreamLand continueront sous la seule marque “DreamLand”. Le groupe compte 90 magasins aux Pays-Bas et en Belgique.

Belga