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Drame évité à Molenbeek : des passagers sauvent un homme couché sur les rails

Les faits se sont déroulés ce mercredi matin à 11h00.

Une personne a été retrouvée couchée sur les rails de la station Comte de Flandres à Molenbeek-Saint-Jean alors qu’un métro approchait. Sur une vidéo, on voit trois individus venir en aide à la personne en détresse. D’autres ont signalé au conducteur le problème pour arrêter le métro.

Pour la DH, Cindy Arents, la porte-parole de la Stib est revenue sur cet incident. “Le conducteur s’est immédiatement arrêté et il a contacté notre dispatching pour que le courant soit coupé sur les voies. Le service de sécurité, la police et les secours ont été appelés. La personne a été prise en charge par une ambulance. Le trafic n’a été interrompu que brièvement”, explique-t-elle.

L’homme a finalement été transporté à l’hôpital à l’aide de la police, car la personne se montrait agressive.

 

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