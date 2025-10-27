Douze blessés lors de l’expulsion du square de l’Aviation à Anderlecht, selon le collectif Zone Neutre

Au moins douze personnes ont été blessées lors de l’expulsion du collectif Zone Neutre au square de l’Aviation le 17 octobre dernier, à Anderlecht, selon un communiqué diffusé lundi par le collectif et ses soutiens.

“Plusieurs personnes ont dû être hospitalisées pour des fractures, commotions ou brûlures provoquées par les gaz lacrymogènes. D’autres gardent encore des bleus et des traumatismes psychologiques“, écrit le collectif, qui parle d’un “usage totalement disproportionné de la force” par la police.

Le bilan dressé alors par la zone Bruxelles-Midi (Anderlecht/Forest/Saint-Gilles) faisait lui état de deux policiers légèrement blessés et un seul manifestant soigné sur place.

L’opération, menée le 17 octobre, visait à évacuer environ 70 personnes sans papiers occupant depuis mars un ancien bâtiment syndical promis à une transformation en hôtel. Selon Zone Neutre, la journée a été marquée par “des violences physiques et symboliques“, la destruction d’effets personnels et “l’absence totale de dialogue“. Le collectif cite notamment la destruction d’une guitare et le jet d’objets personnels dans un camion-poubelle.

Le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), avait reconnu “un immense gâchis“, tout en soulignant que la commune devait exécuter une décision judiciaire. Le chef de corps de la zone Bruxelles-Midi, Jurgen De Landsheer, avait défendu un “usage proportionné de la contrainte“.

Zone Neutre accuse la commune et la police d’avoir mis en danger des familles alors qu’une convention d’occupation temporaire dans un autre bâtiment était “sur le point d’aboutir”. L’occupation, entamée en mars, abritait environ 70 personnes sans papiers, soutenues par des centaines de citoyens. Depuis leur expulsion, plusieurs d’entre elles sont hébergées temporairement chez des particuliers dans l’attente d’une solution durable.

Belga – Photo : Belga