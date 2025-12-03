Dorothée à Bruxelles en avril prochain avec une tournée riche “en surprises et en émotion”

Figure inoubliable de la télévision et de la chanson, Dorothée sera en Belgique pour un concert unique le jeudi 16 avril prochain à l’ING Arena à Bruxelles. Icône de toute une génération, elle fera son grand retour sur scène avec sa tournée “Se retrouver”. Une tournée qu’elle annonce riche “en surprises et en émotion”.

Avec ses plus de 20 millions d’albums vendus durant sa carrière, Dorothée a marqué les esprits de nombreux enfants notamment pour avoir animé les émissions “Récré A2” entre 1978 et 1987 puis le “Club Dorothée” de 1987 à 1997, deux rendez-vous qu’elle n’hésitait pas à égayer en chansons avec des titres comme “Allo, allo, monsieur l’ordinateur”, “Hou! La menteuse” ou encore “La valise”. En parallèle, elle est aussi connue pour être à l’origine de l’avènement des mangas à la télévision française ou encore de l’importation en France du concept américain dont est inspiré le Téléthon.

En retrait de la scène musicale depuis de nombreuses années, l’ancienne présentatrice a récemment décidé de repartir en tournée, touchée par l’accueil réservé à l’émission hommage “Merci Dorothée”, diffusée en décembre dernier sur TF1 et qui avait été suivie par pas moins de 5 millions de téléspectateurs.

“Cette émission a été le dernier élément déclencheur au lancement d’une tournée. J’ai reçu énormément de messages après l’émission qui étaient très émouvants”, explique Dorothée, en promo à Bruxelles mercredi.

Si la chanteuse reste très énigmatique sur la conduite de cette tournée et les chansons qu’elle interprètera, elle la promet cependant riche en surprises et en émotion, avec notamment des clins d’oeil à Ariane et Corbier, ses acolytes à l’écran, aujourd’hui disparus.

“On repart pour une grande aventure. Des grands moments d’émotion, je crois qu’il va y en avoir, et dans la salle et sur scène. (…) Ce sera vraiment un moment unique”, se réjouit l’icône de la télévision française. “Je prends cela comme un grand moment de fête. Ce sont des retrouvailles. Cela fait très longtemps, même en France, que je n’ai pas vu mon public. On va se retrouver, chanter, passer un grand moment de folie entourés des musiciens et des danseurs.”

Au total, six dates ont été prévues pour ces retrouvailles, dont deux concerts déjà complets au Palais des Congrès à Paris. “J’ai été surprise de cet engouement et de cette réaction rapide. Je ne m’attendais vraiment pas à cela. Je ne pensais pas être attendue à ce point. Cela augmente encore mon stress et ma responsabilité”, confie Dorothée.

“La fidélité de mon public est touchante”, poursuit la chanteuse, qui détient le record du nombre de représentations au Zénith de Paris (52) et à Bercy (59). “On passe les générations. J’en suis à la 3e génération, je crois à peu près”, dit-elle en esquissant un sourire. “Des familles viennent à mes concerts. Ceux qui étaient tout petits, ont grandi et ont eu des enfants. Ils leur apprennent mes chansons.”

Dorothée se produira le 16 avril prochain en Belgique, pays où elle ne s’est plus produite depuis 1992.

Belga