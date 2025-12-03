Damso, artiste belge le plus écouté sur Spotify cette année en Belgique

Damso est l’artiste belge le plus écouté sur Spotify en 2025 en Belgique, a indiqué mercredi la plateforme de streaming qui a lancé sa campagne annuelle Wrapped 2025.

Le rappeur, qui a sorti cette année son sixième album studio, “BĒYĀH”, est le 5e artiste le plus écouté sur Spotify dans le royaume, après Gims, Jul, Taylor Swift et Billie Eilish. Pommelien Thijs est 10e de ce classement, ce qui en fait la deuxième artiste belge la plus populaire en Belgique.

La chanteuse flamande voit son titre “Atlas” être le 3e morceau le plus écouté cette année en Belgique, après “Ordinary” d’Alex Warren et “Messy” de Lola Young. “KYKY2BONDY” de Hamza est le deuxième titre belge le plus écouté dans ce classement. C’est aussi le 3e titre le plus écouté en France, et par conséquent le titre belge le mieux classé dans l’Hexagone.

“Gedoe” de Pommelien Thijs est par ailleurs le deuxième album le plus écouté, derrière “You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)” d’Alex Warren.

“BĒYĀH” de Damso est le deuxième album d’un artiste belge le plus écouté en streaming par le public belge. C’est aussi l’album belge le plus populaire en France (12e), suivi de MANIA de Hamza (18e).

Lost Frequencies est de nouveau l’artiste belge le plus écouté par les utilisateurs de Spotify à travers le monde. Son titre “Black Friday (pretty like the sun)” est le morceau d’un artiste belge le plus écouté dans le monde et le troisième morceau belge le plus écouté en streaming par un public belge. Son album “All Stand Together” est l’album d’un artiste belge qui a obtenu le meilleur classement mondial.

Au niveau international, Bad Bunny est l’artiste mondial numéro un de Spotify en 2025 avec plus de 19,8 milliards de streams. “Die With A Smile” de Lady Gaga et Bruno Mars est la chanson la plus populaire avec plus de 1,7 milliard d’écoutes. L’album le plus écouté dans le monde en 2025 est “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” de Bad Bunny, avec plus de 7,7 milliards de streams.

Belga