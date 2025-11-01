Division 1A : L’Union Saint-Gilloise conforte sa place de leader en s’imposant 1-4 à Zulte Waregem

L’Union Saint-Gilloise a disposé de Zulte Waregem 1-4 samedi lors d’un match comptant pour la 13e journée de division 1A, samedi.

Le premier danger de la partie est venu des pieds d’Anouar Ait El Hadj sur une frappe lointaine (24e). Les Saint-Gillois ont ensuite ouvert le score sur une phase contestée par les joueurs de Zulte. Lothar D’Hondt, l’arbitre du jour, était sur le chemin au moment d’une transmission vers l’avant du Essevee, sans toutefois toucher le cuir. Cette incompréhension a permis à l’Union de reprendre la possession du ballon et surtout à Kamiel Van de Perre de lancer Kevin Rodriguez en profondeur. L’attaquant ne s’est pas fait prier et a trompé la vigilance de Gabriel d’une frappe du droit (38e, 0-1).

Deux minutes plus tard, Anton Tanghe a touché le ballon du bras dans une position non naturelle à l’intérieur du rectangle. L’arbitre n’a pas hésité à donner un penalty à l’USG. Marc Giger a tenté de le convertir, mais il s’est heurté au portier flandrien (43e). Il s’est finalement rattrapé en propulsant le cuir dans le but d’une reprise du droit sur un centre d’Adem Zorgane (45e+2, 0-2).

Au retour des vestiaires, Ait El Hadj a isolé Giger dans l’axe du jeu. L’attaquant bruxellois a dû s’y reprendre à deux fois pour tromper le portier flandrien (46e, 0-3). Kevin Mac Allister a accroché fautivement Marley Aké dans le rectangle. Jeppe Erenbjerg a réduit l’écart en plaçant le ballon hors de portée de Kjell Scherpen sur penalty (60e, 1-3). Promise David a clôturé le spectacle d’un plat du pied droit dans le temps additionnel (90e+2, 1-4).

Grâce à ce succès, l’Union conforte sa place de leader (32 points). Les Flandriens sont 7es avec 18 points. Le week-end prochain, Zulte Waregem se rendra à Dender. L’USG ira à Malines.

