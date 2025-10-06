Distraction au volant : la police intensifie ses contrôles les 7 et 8 octobre

La police fédérale met en garde : des contrôles renforcés de l’usage du GSM au volant auront lieu ces mardi et mercredi un peu partout en Belgique.

“L’usage du GSM au volant est l’une des principales causes des accidents de la route et de l’insécurité routière. Des études indiquent qu’entre 5 et 25 % des accidents de la route sont dus à la distraction au volant. Téléphoner en conduisant multiplierait le risque d’accident par trois“, rappelle la police.

Pour améliorer la sécurité routière, la Police Intégrée met sur pied des actions de prévention et de contrôle régulières. La Police Locale et la Police Fédérale organisent ainsi deux fois par an, pendant une période de 48 heures, une campagne de contrôles axée sur la distraction au volant. La Police Intégrée déploiera son dispositif les 7 et 8 octobre aux quatre coins du pays. Les contrôles seront aussi bien mobiles que fixes, anonymes ou visibles.

Cette annonce doit inciter les conducteurs et conductrices à réfléchir aux risques liés à la distraction au volant.

Pour rappel, en Belgique, utiliser un GSM au volant constitue une infraction de troisième degré qui entraîne une amende de 174 €. Pour éviter pareille sanction, l’appareil doit obligatoirement être fixé sur un support.

BX1 – Photo : Belga