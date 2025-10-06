Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Distraction au volant : la police intensifie ses contrôles les 7 et 8 octobre

La police fédérale met en garde : des contrôles renforcés de l’usage du GSM au volant auront lieu ces mardi et mercredi un peu partout en Belgique.

L’usage du GSM au volant est l’une des principales causes des accidents de la route et de l’insécurité routière. Des études indiquent qu’entre 5 et 25 % des accidents de la route sont dus à la distraction au volant. Téléphoner en conduisant multiplierait le risque d’accident par trois“, rappelle la police.

Pour améliorer la sécurité routière, la Police Intégrée met sur pied des actions de prévention et de contrôle régulières. La Police Locale et la Police Fédérale organisent ainsi deux fois par an, pendant une période de 48 heures, une campagne de contrôles axée sur la distraction au volant. La Police Intégrée déploiera son dispositif les 7 et 8 octobre aux quatre coins du pays. Les contrôles seront aussi bien mobiles que fixes, anonymes ou visibles.

Cette annonce doit inciter les conducteurs et conductrices à réfléchir aux risques liés à la distraction au volant.

Pour rappel, en Belgique, utiliser un GSM au volant constitue une infraction de troisième degré qui entraîne une amende de 174 €.  Pour éviter pareille sanction, l’appareil doit obligatoirement être fixé sur un support.

BX1 – Photo : Belga

Lire aussi :

Partager l'article

06 octobre 2025 - 12h42
Modifié le 06 octobre 2025 - 12h50
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales