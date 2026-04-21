Deux voitures détruites par un incendie à Schaerbeek

Deux véhicules ont été ravagés par un incendie dans la nuit de lundi à Schaerbeek, sur l’avenue Paul Deschanel. Les pompiers sont intervenus vers 4h du matin, a indiqué le Service d’incendie de Bruxelles.

“Nous avons été appelés pour une voiture en feu”, précise le porte-parole Walter Derieuw. “Une camionnette stationnée à proximité a également été touchée par les flammes.”

Aucun blessé n’est à déplorer, mais les deux véhicules ont été presque entièrement détruits. Aucun autre dégât n’a été signalé.

À ce stade, l’origine de l’incendie reste inconnue.

Rédaction