Bois de la Cambre: deux violeurs en série arrêtés à Bruxelles, annonce le parquet

Deux violeurs en série ont été arrêtés à Bruxelles, rapporte le procureur du Roi du parquet de Bruxelles Julien Moinil mardi matin.

Entre le 26 juillet 2024 et le 18 avril 2025, plusieurs faits de viols et d’atteintes à l’intégrité sexuelles se sont produits dans le bois de la Cambre à Bruxelles. Le parquet de Bruxelles a ouvert plusieurs dossiers. Au total, 13 plaintes pour des faits d’agressions sexuelles ont été déposées auprès de la police.

Un homme de 32 ans a été confondu par un prélèvement ADN, il a été arrêté début juillet. Il est poursuivi dans quatre affaires de viols. sans résidence fixe en Belgique. Il est déjà connu de la justice, principalement pour des faits liés à la drogue, mais pas pour des infractions aux moeurs. Il a été régulièrement aperçu dans les environs de la boîte de nuit. Grâce à une analyse ADN, il a pu être lié à un dossier. Il a été interpellé début juillet dans le centre de Bruxelles lors d’un contrôle de police. Il serait lié à quatre faits.

Le deuxième suspect est un homme de 41 ans, résidant à Bruxelles. Lui aussi est connu de la justice, notamment pour voyeurisme. Une analyse ADN a également permis de le relier à plusieurs dossiers. Il a été interpellé le 7 août. Il serait lié à trois faits.

 

12 août 2025 - 11h30
Modifié le 12 août 2025 - 12h22
 

