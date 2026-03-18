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Deux véhicules brûlés près de Montgomery : “La piste criminelle n’est pas exclue”

Les véhicules étaient stationnés.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus dans la nuit de mardi à mercredi à la suite de l’incendie de deux voitures, ont relevé nos confrères de Bruzz, qui se sont procurés une vidéo. Les faits ont eu lieu à proximité de l’avenue de Broqueville à Woluwe-Saint-Lambert.

Les véhicules étaient stationnés, il s’agissait d’une Volkswagen et d’une Toyota.

L’incendie à rapidement été maitrisé. “Il n’y a pas de dégats supplémentaires”, a indiqué le porte-parole des pompiers à nos confrères de Bruzz. Selon Walter Derieuw, l’origine de l’incendie reste à déterminer. La piste criminelle n’est pas exclue”.

Rédaction, image Bruzz

 

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