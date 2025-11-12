Deux personnes en possession d’une arme arrêtées vendredi soir à Molenbeek

Deux personnes ont été arrêtées vendredi dernier en possession d’une arme à Molenbeek, a confirmé mercredi le parquet de Bruxelles. Les deux individus avaient été repérés près de la place Lemmens à Anderlecht, avant d’être interpellés rue Heyvaert, comme l’a rapporté La Capitale.

“Le soir du vendredi 7 novembre, la police a souhaité procéder au contrôle d’un véhicule suspect”, a indiqué Laura Demullier, porte-parole du parquet de Bruxelles. “Le véhicule a pris la fuite et le conducteur aurait perdu le contrôle du volant, provoquant ainsi un accident. Lors de l’inspection du véhicule, une arme a été découverte.”

Les deux occupants ont tenté de s’enfuir à pied, mais ont pu être arrêtés peu après. Ils ont été présentés à un juge d’instruction, qui les a inculpés des chefs de tentative de meurtre, détention illégale d’armes et recel. Les deux suspects ont été placés sous mandat d’arrêt.

Deux incidents de tir avaient déjà eu lieu sur la place Lemmens la semaine précédente. Lors du premier, dans la nuit du 3 au 4 novembre, une fille de 11 ans avait été légèrement blessée par des éclats de verre. Des impacts de balles avaient été constatés sur une habitation et plusieurs véhicules, et une quinzaine de douilles retrouvées sur place.

Dans la nuit du 5 au 6 novembre, de nouveaux coups de feu avaient été tirés au même endroit, endommageant plusieurs maisons et voitures. Une vingtaine de douilles avaient été découvertes, mais aucun blessé n’avait été signalé.

BX1 avec Belga – Photo : Google Street View